Оккупанты ударили по Купянску на Харьковщине: погибли три человека

Днем 19 сентября российская оккупационная армия совершила очередной теракт в Купянске Харьковской области. Враг сбросил на населенный пункт авиабомбу.

В результате преступных действий россиян погибли трое мирных жителей. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По информации главы ОВА, по населенному пункту российские террористы нанесли удар управляемой авиабомбой. В результате теракта трое мирных жителей погибли на месте преступления.

Также Синегубов отметил, что на месте обстрела работают экстренные службы

"Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковщины. Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск. В результате этого удара погибли трое гражданских людей. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Информация уточняется", – сообщил глава ОВА.

Видео дня

Стоит отметить, что Купянск находится в считанных километрах от линии фронта. Российская оккупационная армия регулярно обстреливает населенный пункт. Целью врага становятся гражданские объекты и мирыне жители.

Также в ночь на 19 сентября оккупанты обстреляли село Отрадное в Купянском районе. По информации Харьковской областной прокуратуры, российские военные нанесли ракетный удар по селу одной ракетой типа С-300, выпущенной с территории Белгородской области РФ.

Ракета упала на территорию учебного заведения. В результате обстрела были повреждены хозяйственные постройки. Следственно-прокурорская группа собрала доказательства и зафиксировала последствия вооруженной агрессии России. При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, утром 19 сентября оккупанты обстреляли Херсон и попали в троллейбус. Ранения получили двое пассажиров, мужчины 33 и 57 лет. Их доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что ночью 19 сентября российские террористы в который раз ударили по Кривому Рогу. Попадание пришлось в многоэтажное здание. В то же время взрывной волной повреждены три фасада многоэтажек, расположенных рядом.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия во время ночной атаки по Украине 19 сентября нанесла удар дроном-камикадзе по Львову. В результате возникли возгорания на промышленных складах и пострадал мужчина, а впоследствии из-под завалов спасатели достали и погибшего работника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!