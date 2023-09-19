Оккупанты обстреляли Херсон и попали по троллейбусу: есть погибший и раненые. Фото и видео

Российские войска 19 сентября снова обстреляли Херсон. Захватчики попали по троллейбусу и вызвали пожар в складском здании.

Погиб полицейский, ранения получили двое пассажиров троллейбуса. Об этом сообщили глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин и начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Российские войска обстреляли троллейбус в Херсоне. Ранения получили двое пассажиров – мужчины, 33 и 57 лет. Их госпитализировали в больницу. Пострадавших обследуют и оказывают медицинскую помощь", – рассказал Прокудин.

По данным Херсонской МВА, захватчики также убили находившегося вблизи места прилетов полицейского.

"Сегодня в 09:35 российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. На ул. Нефтяников попали в троллейбус №9. Из-за вражеской атаки ранены два человека. Они доставлены в больницу. Погиб старший сержант полиции, который находился рядом", – рассказал Мрочко.

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Погибшему полицейскому было 49 лет.

"Утром в Херсоне в результате обстрела российской артиллерии погиб 49-летний сержант полиции. Наши соболезнования семье погибшего полицейского", – рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он добавил, что в результате вражеского попадания также загорелось складское здание.

"Спасатели тушат пожар площадью около 1000 кв м. Все необходимые службы на месте. Работаем", – отметил Клименко.

Напомним, ночью 19 сентября российские войска также атаковали Львов. В результате удара погиб мужчина. Захватчики попали в склады с окнами, бытовой химией и гуманитаркой.

Всего этой ночью Россия запустила по Украине 30 дронов и "Искандер-М", силы ПВО сбили 27 целей.