Попали в склады с окнами, бытовой химией и гуманитаркой: новые детали атаки РФ на Львов, в результате которой погиб мужчина

Во Львове во время разбора завалов после атаки российских террористов нашли тело погибшего мужчины. Он являлся работником предприятия, в которое попали россияне.

Об этом сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовый. В целом, по его словам, уничтожены 3 складских помещения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия КАРИТАС-СПЕС", – уточнил городской голова.

В общей сложности площадь возгорания составила около 10 тысяч квадратных метров.

Напомним, 19 сентября Россия нанесла удар дроном-камикадзе по Львову. В результате возникли возгорания на промышленных складах и пострадал мужчина 26 лет – у него открытый перелом конечности, но его оперативно госпитализировали и оказали всю необходимую помощь. До этого в регионе звучали звуки взрывов.

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Заметим, что в ночь на вторник Россия устроила третью подряд воздушную атаку по Украине. По словам главы ОВА Максима Козицкого, во время воздушной тревоги, которая началась в 03:40 и длилась почти 2,5 часа, в направлении Львовской области летело 18 дронов-камикадзе "Шахед".

Из них силы воздушного командования "Запад" сбили 15 беспилотников, в том числе семь – непосредственно в воздушном пространстве региона.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 19 сентября россияне устроили очередную атаку дронами и ракетами на украинские города. Около 3:00 взрывы прогремели в Кривом Роге на Днепропетровщине. Также они были слышны в Одессе, Львове и Хмельницкой области.

– 19 сентября Россия нанесла массированные удары по Украине, запустив 30 дронов-камикадзе и баллистическую ракету. Силы противовоздушной обороны отразили эту третью подряд атаку агрессора, сбив 27 ударных БПЛА.

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