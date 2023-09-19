Был миротворцем в Косово и прошел иловайский ад: появились данные о полицейском, погибшем при обстреле в Херсоне

Во время удара по Херсону утром 19 сентября российские оккупанты убили полицейского. 49-летний сержант полиции Андрей Тарчинский в свое время был миротворцем в Боснии и Герцеговине, в Косово, а после российской аннексии Крыма добровольцем пошел защищать родную землю.

Находясь в рядах роты патрульной полиции особого назначения "Херсон", Андрей Тарчинский попал в окружение под Иловайском и получил тяжелое ранение, спасая побратимов. Подробности об убитом Россией полицейском рассказали в Национальной полиции Украины.

"В Херсоне в результате российского обстрела погиб полицейский Андрей Тарчинский. Андрей был миротворцем в Боснии и Герцеговине, в Косово, а после аннексии Крыма в 2014 году добровольцем записался в роту патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" и сразу попал в Иловайский котел. Вместе с побратимами прошел иловайский ад, когда спасал бойцов, был сам тяжело ранен, но вышел из вражеского окружения", – говорится в сообщении.

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Не сумев убить украинского полицейского в 2014-м, российские оккупанты сделали это спустя 9 с лишним лет: Андрей погиб, когда российские войска утром 19 сентября ударили по троллейбусу в Херсоне: правоохранитель находился поблизости.

"В мирной жизни Андрей остался человеком с большим благородным сердцем, готовым к самопожертвованию ради других. Гибель Андрея Тарчинского – тяжелая и мучительная потеря для всей полиции. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея. Скорбим вместе с вами. Светлая память", – отметили в Нацполиции.

Напомним, утром 19 сентября оккупанты обстреляли Херсон и попали в троллейбус. Ранения получили двое пассажиров, мужчины 33 и 57 лет. Их доставили в больницу.

В то же время в результате вражеских обстрелов загорелось складское здание. Площадь пожара составила около 1000 кв. м.