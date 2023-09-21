Оккупанты ночью запустили по Украине 43 ракеты, 36 целей сбили силы ПВО

Ночью 21 сентября российские террористы устроили очередную массированную атаку ракетами на Украину. Защитники нашего неба сбили 36 из 43 вражеских целей.

Об этом сообщил в Telegram Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Военачальник отметил, что ракеты заходили в воздушное пространство Украины из разных направлений в несколько волн, они постоянно меняли маршрут.

По словам Залужного, 43 крылатые ракеты были выпущены из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса.

Кроме того, в 6.00 утра противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.

Напомним, минувшей ночью оккупанты также атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131. Утром стало известно о попадании в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. В местной ОВА уточнили, что россияне неоднократно направляли дроны на регион. В частности, один из них попал в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, в результате чего вспыхнул пожар. На месте работали все соответствующие службы, а работа завода была временно приостановлена.

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Всего в ночь на 20 сентября террористы направили для ударов по нашей стране 24 дрона-камикадзе "Шахед". Четвертые сутки подряд защитникам неба удалось предотвратить массированные поражения, сбив 17 целей по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 сентября российская армия ударила по Купянску Харьковской области, сбросив на населенный пункт авиабомбу. В результате теракта погибли шесть человек.

– 20 сентября захватчики ударили по городу Торецк в Донецкой области и убили четырех местных жителей. Для атаки террористы применили 240-миллиметровую активно-реактивную мину 3Ф2 системы 2С4 "Тюльпан".

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