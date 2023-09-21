В Дрогобыче на Львовщине – три прилета: враг попал по промышленному объекту и складу

Утром 21 сентября российские террористы атаковали Дрогобыч Львовской области. Вражеские ракеты попали по промышленному объекту.

Около 6:25 утра в населенном пункте было зафиксировано три ракетных удара. Об этом в Telegram сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, две российсике ракеты ударили по промышленному объекту. В результате атаки загорелся цех, разрушенное трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв. метров.

Еще один ракетный удар был нанесел по частному двухэтажному склажу. В результате атаки возникло возгорание на площади 20 кв. метров. На месте происшествия продолжается ликвидация пожара.

По предварительны данным, в результате терактов среди мирных жителей пострадавших нет.

Напомним, утром 21 сентября российские террористы устроили массированную воздушную атаку на Украину. В Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также в Ривне и Киеве во время воздушной тревоги сработала ПВО, а в Харькове и во Львовской области прогремели взрывы.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Также 21 сентября в Харькове во время воздушной тревоги раздалось по меньшей мере 6 взрывов. Российские террористы ударили по городу ракетами С-300.

– В Черкассах российская ракета была сбита, однако в результате падения обломков пострадал объект гражданской инфраструктуры в центре города. По меньшей мере 5 человек пострадали, еще один находится под завалами.

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