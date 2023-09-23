Россияне обстреляли Херсон: погибла женщина, начался пожар
Российские оккупационные войска снова атаковали Херсон. В результате обстрела, произошедшего в субботу, 23 сентября, погиб один гражданский человек, еще один – пострадал.
Об этом сообщили глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин и начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. "На данный момент известно об одной погибшей и одном раненом", – говорится в сообщении.
В частности, 65-летняя женщина в результате очередного террористического акта армии РФ получила травмы несовместимые с жизнью. Вражеский артиллерийский снаряд убил ее прямо во дворе своего дома.
Также пострадал 27-летний мужчина. Пострадавшему оказана медицинская помощь. В последствии он будет проходить дополнительное амбулаторное лечение.
Кроме того, после недавнего обстрела российскими войсками Херсона начались пожары. Также уничтожены дома местных жителей.
Известно, что удары оккупанты наносили с временно оккупированного Левобережья.
Напомним, войска Российской Федерации совершили очередное военное преступление в Херсонской области. Они, сбросив с дрона взрывчатку, тяжело ранили мирного жителя.
Утром пятницы, 22 сентября, вражеские снаряды в очередной раз попали в жилые дома Херсона – в одном погиб молодой человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, на захваченной части Херсонщины российские военные убили молодых супругов, которые отказались сотрудничать с незаконной "властью" и не хотели брать паспорта РФ. Из-за действий террористов сиротой осталась двухлетняя дочь украинцев.
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