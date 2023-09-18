Оккупанты обстреляли Херсон и область: есть погибшие и пострадавшие. Фото

В течение 17 сентября российская террористическая армия 92 раза обстреляла жителей Херсонской области. Враг выпустил по населенным пунктам 502 снаряда из минометов, артиллерии, БПЛА, авиации и реактивных систем залпового огня.

В результате преступных действий россиян среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По Херсону враг выпустил 13 снарядов. Путинские террористы попали в жилые кварталы населенных пунктов области. От вражеских обстрелов пострадал фельдшерский пункт в Херсонском районе, а также территория и здание предприятия в Херсоне.

Оккупанты убили за сутки два человека. Еще четверо получили ранения. В результате обстрела Херсона погиб 72-летний мужчина. Еще один – получил травмы, ему оказана помощь на месте.

В Кизомысе было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

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Кроме того, под вражеским огнем оказалась Ольговка. В населенном пункте пострадала 63-летняя женщина, её госпитализировали.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что 18 сентября около 02:00 российские оккупанты атаковали город Херсон и село Кизомыс Белозерской громады. Последствия вооруженной агрессии России документируют прокуроры вместе со следователями Нацполиции в Херсонской области.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, Силы противовоздушной обороны Украины ночью 18 сентября сбили 17 вражеских крылатых ракет и 18 дронов-камикадзе Shahed-136/131. В целом страна-агрессор РФ запустила по Украине 41 цель.

Ранее сообщалось, что во время атаки по Украине в ночь на 18 сентября войска Российской Федерации обстреляли Вилковскую громаду Одесской области. Враг попал по рекреационной инфраструктуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России 17 сентября обстреляли девять громад в приграничной с РФ Сумской области Украины. В результате ударов врага погиб один мирный житель, еще два получили ранения.

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