Оккупанты ударили по Одесской области и попали в рекреационную инфраструктуру: возник пожар

Во время атаки по Украине в ночь на 18 сентября войска Российской Федерации обстреляли Вилковскую громаду Одесской области. Враг попал по рекреационной инфраструктуре.

На месте прилета возник пожар. Раненых или погибших нет, заявила пресс-служба Сил обороны юга. Отметим, речь идет о попадании дронов-камикадзе типа Shahed.

В сводке утром 18 сентября Воздушные силы ВС Украины заявили, что противник ночью запустил по нашей стране 41 ударное средство: 24 БПЛА Shahed-136/131 и 17 ракет Х-101/Х-555/Х-55. Было сбито:

– 17 крылатых ракет страны-агрессора из 17;

– 18 ударных дронов оккупантов из 24.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил в Telegram, что под ударом врага снова находился Измаильский район. Пострадавших среди гражданских лиц нет, отметил он.

Видео дня

Кипер сообщил, что над Одесской областью украинская ПВО уничтожила 11 дронов.

"Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилково, в результате чего возник пожар, наши спасатели все оперативно ликвидировали", – написал чиновник.

Он призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги. "Это сохранит вашу жизнь и здоровье", – отметил глава ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Воздушная тревога ночью в понедельник начала распространяться с востока на запад Украины с 03:50. Оккупанты запустили несколько групп Shahed, а также ракеты с самолетов Ту-95МС.

– Взрывы слышали в нескольких регионах, в частности в Хмельницкой области. Местные власти заявили о работе ПВО.

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