Россия устроила новую атаку на Украину: звуки взрывов слышали на Хмельнитчине

Страна-агрессор Россия 18 сентября вторые сутки подряд устроила массированную воздушную атаку по Украине, на этот раз с использованием крылатых ракет. Воздушная тревога охватила всю страну, а перед рассветом серия мощных взрывов прогремела в Хмельницкой области.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного", подчеркнув, что после первых громких звуков в регионе произошли повторные взрывы. Местные же власти заявили о работе ПВО.

Отметим, что воздушная тревога начала распространяться с востока на запад Украины с 03:50 понедельника. В Воздушных силах ВСУ заявили о ракетной опасности в областях – была угроза пусков оккупантами крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Около половины шестого там предупредили о движении вражеских целей на Хмельнитчине. А уже через полчаса по стране последовали отбои тревоги.

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Вскоре первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил звуки взрывов в области и указал на работу противовоздушной обороны.

"Работает ПВО. Более подробная информация позже. Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 19 августа Россия массированно обстреляла территорию Хмельнитчины. В результате атаки в нескольких селах взрывной волной повредило 30 домов, в 32 – выбило окна и двери, пострадали два человека.

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