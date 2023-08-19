Армия России атаковала Хмельнитчину: двое раненых, повреждены десятки домов

Ночью 19 августа российская оккупационная армия массово обстреляла территорию Хмельницкой области. В результате атаки в нескольких селах взрывной волной повреждены 30 домов, в 32 – выбиты окна и двери, пострадали 2 человека.

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О последствиях военного преступления россиян рассказал первый заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин, сообщили в Telegram администрации. Он уточнил, что две женщины получили ранения обломками стекла, еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии.

Напомним, 19 августа российские террористы атаковали Украину 17-ю ударными БпЛА "Shahed-136/131". Воздушные Силы ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны уничтожили 15 вражеских дронов. ПВО работала в северных и центральных, а также в западных областях Украины.

Накануне оккупанты дважды за день обстреляли Херсонщину. В одном из сел на месте атаки погиб мирный житель. Вражеский удар повредил частные дома. Судя по фото с места инцидента, российские обстрелы спровоцировали пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 18 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья. В результате атаки пострадали три многоэтажки и два учебных заведения, последствия атаки уточняются. Также россияне обстреляли города Купянск и Волчанск и село Волчанские хутора Харьковской области;

– город Часов Яр Донецкой области 18 августа также подвергся вражескому обстрелу. Под удар противника попал гражданский объект – "Пункт несокрушимости", есть пострадавшие.