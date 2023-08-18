Оккупанты нанесли удар по Запорожью и обстреляли Харьковщину: есть разрушения. Фото

Днем 18 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья. В результате атаки пострадали три многоэтажки и два учебных заведения, последствия атаки уточняются.

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Также захватчики атаковали города Купянск и Волчанск и село Волчанские Хутора на Харьковщине, повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки. Подробности обстрелов сообщили в Запорожской областной военной администрации и Харьковской областной прокуратуре.

Днем 18 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Тревога в городе была объявлена в 13:05, а уже спустя десять минут глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил о прилетах в одном из районов.

"Враг нанес ракетный удар по одному из районов областного центра. Масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются", – написал он.

Впоследствии секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил детали о последствиях атаки и отметил, что по состоянию на 13:30 информация о пострадавших не поступала.

"Подлые соседи-террористы снова ударили по Запорожью прямо среди бела дня. Сейчас известно, что от взрывной волны вылетели квартирные и балконные окна и окна на лестничных клетках в трех многоэтажных домах. Незначительные повреждения получили два учебных заведения... Информации о пострадавших к этому времени не поступало. Надеемся, что все люди действительно целы и невредимы. Детали уточняются", – написал Куртев.

Он добавил, что специалисты райадминистрации и "Запорожремсервиса" уже приступили к обследованию для определения объема повреждений в домах и выполнения работ по устранению последствий удара.

Также 18 августа захватчики атаковали Харьковщину. Около 11 часов дня они ударили по населенным пунктам Купянского и Чугуевского районов.

"По данным следствия, 18 августа около 11:00 российские военные в очередной раз обстреляли город Купянск. Потерпели повреждения жилые дома и хозяйственные сооружения. В результате вражеских обстрелов города Волчанск и села Волчанские Хутора есть разрушения частных домовладений", – отметили в прокуратуре Харьковской области.

На местах прилетов работают прокуроры и следователи полиции, документирующие последствия очередного военного преступления. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее британская разведка предупреждала, что Россия может продолжить атаки по энергетике Украины. Атаки РФ на украинскую энергетику, вероятно, продолжатся этой зимой. Однако Украина уже продемонстрировала, что способна справляться с проблемами эксплуатации и обслуживания энергосистемы даже в условиях войны, считают в Минобороны Британии.

Там считают, что, несмотря на постоянное военное давление Москвы, усилия Киева по наращиванию запасов топлива, вероятнее всего, будут иметь успех и обеспечат достаточное его количество на приближающийся зимний период.