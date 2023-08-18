Россияне обстреляли "Пункт несокрушимости" в Часовом Яру на Донетчине: пострадали гражданские. Фото

Город Часов Яр Донецкой области 18 августа подвергся вражескому обстрелу. Под удар противника попал гражданский объект – "Пункт несокрушимости", есть пострадавшие.

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По данным Офиса генерального прокурора Украины, ранения получили четверо гражданских. В Telegram-канале ОГПУ опубликовали фотографии с места обстрела.

Вражеский удар нанесен, вероятно, из артиллерии. Снаряды попали по жилому кварталу в центре города, рядом с "Пунктом несокрушимости", где местные жители получают гуманитарную помощь, заряжают телефоны и так далее.

Телесные повреждения получили две женщины 73 и 76 лет. В момент прилета они находились на улице. Более серьезные травмы получил 72-летний мужчина. Он госпитализирован с множественными осколочными ранениями.

Среди пострадавших также 67-летний работник гуманитарного штаба.

В ОГПУ рассказали, что из-за российского удара произошли пожары в двух многоквартирных домах. Кроме того, поврежден сквер и соседние жилые дома, в которых выбито окна и двери, изуродованы кровля и балконы.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное уголовное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 18 августа войска России обстреляли село Веровка, а также сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе на Херсонщине. Вследствие атак ранения получили три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка.

– Днем 18 августа оккупанты нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья. Пострадали по меньшей мере три многоэтажки и два учебных заведения.

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