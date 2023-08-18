Оккупанты обстреляли Херсонщину: пострадала несовершеннолетняя девушка. Фото

Войска России обстреляли село Веровка, а также сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе на Херсонщине. Вследствие атак ранения получили три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. По данным следствия, 18 августа около 11 часов дня оккупанты обстреляли село Веровка в Тягинской громаде.

Вследствие обстрела была ранена несовершеннолетняя девушка.

Как сообщил руководитель Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов, пострадавшей 17 лет, ее госпитализировали. Кроме того, вследствие обстрела повреждено около десяти жилых домов.

А около 14 часов враг сбросил взрывчатку с дрона вблизи частного дома в Бериславе. Травмы ног получили двое находившихся на улице местных жителей, мужчин госпитализировали.

Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), сообщили в Офисе генпрокурора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Днем 18 августа РФ нанесла ракетный удар по Запорожью, также враг атаковал Купянск, Волчанск и село Волчанские Хутора на Харьковщине.

– В ОК "Юг" отметили, что после ударов ВСУ по оккупированным мостам в Чонгаре и Геническе у врага значительно замедлилась логистика. В связи с этим уменьшилось количество обстрелов юга Украины.

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