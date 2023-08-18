В ОК 'Юг' объяснили, почему оккупанты уменьшили количество обстрелов на юге

После ударов сил обороны по мостам на оккупированных территориях, в частности Чонгарском и Геническом, у оккупантов значительно повредилась логистика. В результате "снарядного голода" захватчиков уменьшилось количество обстрелов на Юге Украины.

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Об этом сообщила спикер объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости". Так, по словам спикера, минувшая ночь в южных областях была относительно спокойной.

Из-за разрушений на мостах оккупантам стало труднее подтягивать резервы из Крымского полуострова.

"На юге ночь была сравнительно спокойная, враг уменьшил количество обстрелов. Это говорит о том, что эта так называемая "тахикардия снарядная" у врага ощущается из-за последствий нашей боевой работы. Время от времени им удается подтянуть какой-то резерв для себя. Они (оккупанты). – Ред.) сосредоточены на левобережье уже давно и имеют много разных пунктов боеснабжения, которые также рассредоточены для того, чтобы не быть одновременно пораженными. Есть часть запасов, которая хранится на Крымском полуострове, и вот ее подтягивать труднее. Но маневры между своими запасами на левом берегу материковой части они все же способны еще создавать", – отметила Гуменюк.

Спикер также подчеркнула, что в позапрошлые сутки на Юге враг совершил около 80 атак. В то же время за прошедшие сутки количество обстрелов уменьшилось – 36 в течение дня и 18 во время ночного периода.

Также она отметила, что стало ощутимым то, что у оккупантов усложнилась логистика и они не получили ожидаемых поставок боеприпасов. Однако захватчики продолжают ремонтировать поврежденные мосты.

"Тем не менее они продолжают ремонтные работы на поврежденных мостах – Чонгарском и Геническом. Очень сложно у них идет, потому что не могут они собрать команду, собрать туда ремонтников. Это усложнено тем, что и специалистов соответствующих нет, и опасность там большая. Люди осознают, что попало по мосту, поэтому может быть поцелено и по ремонтной бригаде", – сказала Гуменюк.

Ранее сообщалось, что утром 18 августа во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области посетил "хлопок". Горожане рассказывают, что слышали взрывы в одном из микрорайонов города.

Также сообщалось, что в оккупированных Олешках было попадание по составам БК и скоплению врага. Детонация БК на обоих пораженных составах продолжалась несколько часов.