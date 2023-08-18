В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы

Утром 18 августа во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области посетила "бавовна". Горожане рассказывают, что слышали взрывы в одном из микрорайонов города.

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Тем временем взрывотехники оккупантов принялись обследовать железнодорожное полотно на въезде в Авиагородок. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В Мелитополе снова оккупантам неспокойно. Мелитопольцы сообщают, что слышали взрывы в районе одного из микрорайонов города, а между тем железнодорожное полотно на въезде в Авиагородок обследуют взрывотехники", – отметил он.

Авиагородок – это микрорайон в северо-западной части Мелитополя, возведенный при военном аэродроме.

Подробности о взрывах выясняются.

Также Федоров напомнил, что "бавовна" на оккупированной части Запорожья стала явлением почти обыденным: накануне "чуть-чуть громко" было во временно оккупированных Токмаке и Кирилловке.

Напомним, на днях в Мариуполе партизаны сожгли базу оккупантов. Тогда захватчики потеряли по меньшей мере десять солдат ранеными и три машины.

Также сообщалось, что в оккупированных Олешках было попадание по складам БК и скоплению врага. Детонация БК на обоих пораженных складах продолжалась несколько часов.