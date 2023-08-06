Где расположены Чонгарский и мост на Арабатскую стрелку, на которых расцвела 'бавовна': карта

Чонгарский мост, где вечером 6 августа прогремели взрывы, находится на одном из двух наземных артерий, соединяющих оккупированный Крым с оккупированными территориями юга Украины (второй пролегает через Армянск и Красноперекопск). Также "бавовна" произошла на мосту, соединяющем Геническ с Арабатской стрелкой.

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Коллаборанты утверждают, что удары были нанесены ракетами SCALP-EG (Storm Shadow). Одну из таких ракет сегодня лично подписал президент Владимир Зеленский по случаю Дня Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В результате ударов оба моста были перекрыты для движения, проезд осуществляется через Армянск и Красноперекопск. Как известно, через них проходят пути снабжения войск РФ.

Напомним, 22 июня Чонгарский мост уже страдал от взрывов, оккупанты тогда также жаловались на обстрел Storm Shadow.

А неделю назад "бавовна" посетила Чонгарский железнодорожный мост. Судя по спутниковым снимкам, на нем обрушился один из пролетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 6 августа в Геническе прогремели взрывы, также стало известно о прилете на Чонгарский мост. Коллаборанты пожаловались на ракетные удары.

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