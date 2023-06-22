Поднялся дым: появились кадры первых минут после удара по Чонгарскому мосту
После взрыва, который прогремел утром 22 июня на Чонгарском мосту, над местом поднялся дым. Очевидцы засняли первые минуты после "бавовны" на камеру.
Видео уже опубликовали пропагандистские Telegram-каналы. Утверждается, что мост, соединяющий полуостров с Херсонской областью, был атакован примерно в 5:00 четверга. Россияне обвиняют в этом Украину.
Роспропаганда подтвердила, что в результате прилета есть повреждения дорожного покрытия и движение организовано по резервному маршруту.
Напомним: гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо утверждает, что для атаки, возможно, использовались ракеты Storm Shadow, переданные ВСУ от Великобритании. Предатель также поделился фотографиями последствий взрыва:
Российское пропагандистское издание "Известия" пишет, что мост пробило насквозь в двух местах. Также повреждено дорожное покрытие дублирующего моста.
Как писал OBOZREVATEL, во временно оккупированном селе Азовское Бердянского района Запорожской области в ночь на 22 июня прогремел взрыв. По информации от местных жителей, было попадание по базе российских захватчиков. "Бавовна" посетила базу отдыха "Роза", в которой обустроился противник.
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