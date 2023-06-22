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Поднялся дым: появились кадры первых минут после удара по Чонгарскому мосту

Дарья Дурова
War
2 минуты
15,1 т.
Чонгарский мост

После взрыва, который прогремел утром 22 июня на Чонгарском мосту, над местом поднялся дым. Очевидцы засняли первые минуты после "бавовны" на камеру.

Видео дня

Видео уже опубликовали пропагандистские Telegram-каналы. Утверждается, что мост, соединяющий полуостров с Херсонской областью, был атакован примерно в 5:00 четверга. Россияне обвиняют в этом Украину.

Роспропаганда подтвердила, что в результате прилета есть повреждения дорожного покрытия и движение организовано по резервному маршруту.

Чонгар на карте

Напомним: гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо утверждает, что для атаки, возможно, использовались ракеты Storm Shadow, переданные ВСУ от Великобритании. Предатель также поделился фотографиями последствий взрыва:

Мост в районе Чонгара
Движение через мост перекрыто
Оккупанты жалуются на ракетную атаку

Российское пропагандистское издание "Известия" пишет, что мост пробило насквозь в двух местах. Также повреждено дорожное покрытие дублирующего моста.

Повреждения на мосту
Сквозное отверстие

Как писал OBOZREVATEL, во временно оккупированном селе Азовское Бердянского района Запорожской области в ночь на 22 июня прогремел взрыв. По информации от местных жителей, было попадание по базе российских захватчиков. "Бавовна" посетила базу отдыха "Роза", в которой обустроился противник.

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