Оккупанты атаковали Днепропетровщину: из-за падения обломков вспыхнул пожар на предприятии в Кривом Роге

Во время массированной воздушной атаки РФ по Украине ночью 25 сентября защитники неба сбили вражеские беспилотники над Днепропетровской областью. Из-за падения обломков повреждения получило предприятие в Кривом Роге.

Прошло без погибших и пострадавших. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ночью в области наши защитники неба "работали" по БПЛА врага", – написал он.

По его словам, обломки российских ударных беспилотников упали на территории одного из криворожских промышленных предприятий. Там вспыхнул пожар, который спасатели оперативно потушили.

Лысак добавил, что параллельно российские оккупационные войска ночью воскресенья дважды обстреляли Никопольский район области. В частности, из тяжелой артиллерии враг ударил по Покровской и Мировской громадам.

Там загорелась сухая трава – пламя уже усмирили. Повреждены агрофирма и линия электропередач. Люди не пострадали.

Напомним, что во время воздушной тревоги ночью 25 сентября жители Кривого Рога проснулись от громких взрывов. Отмечалось, что регион атаковали вражеские дроны-камикадзе, по ним работала ПВО.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября войска РФ нанесли удар по зданию в Кривом Роге. Взрывной волной повредило фасады в многоквартирных домах вокруг, а также выбило стекла и двери в детском саду и школе.

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