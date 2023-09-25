Россия ночью запустила по Украине 33 воздушных цели: силы ПВО сбили 19 'Шахедов' и 11 'Калибров'

Государство-террорист Россия ночью 25 сентября совершила очередную массированную воздушную атаку по Украине, применив разные типы ракет и дроны-камикадзе "Шахед". Защитники неба сбили 30 из 33 вражеских целей.

Отдельно были обезврежены и разведывательные беспилотники оккупантов. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Отметим, что эта вражеская атака была направлена на юг Украины, в частности, на Одесщину, где известно о попадании в припортовую инфраструктуру.

По данным военных, оккупанты запустили 12 крылатых ракет морского базирования "Калибр" с малого ракетного корабля и подводной лодки в акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск). Две вражеских противокорабельных ракеты П-800 "Оникс" летели из района Севастополя (временно оккупированный Крым). В то же время пуски 19 дронов-камикадзе Shahed-136/131 агрессор осуществлял с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, РФ).

Из этих 33 средств воздушного нападения силы ПВО уничтожили 30: все "Шахеды" и 11 ракет "Калибр".

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Кроме этого, 24 сентября противовоздушной обороной уничтожены три ударных БПЛА "Ланцет" и четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

"За прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных сил совершила более трех десятков самолетов, треть из них – на огневое поражение врага. Держим небо! Вместе – к победе!" – подчеркнули в ВС ВСУ.

Напомним, что ночью понедельника воздушная тревога распространилась по всей Украине. Во время нее громко было в Одессе и Кривом Роге – там сообщали о работе сил противовоздушной обороны. Известно, что в Кривом Роге из-за падения сбитых БПЛА возник пожар на предприятии.

Как сообщал OBOZREVATEL, минувшую массированную воздушную атаку по Украине страна-агрессор РФ совершила ночью 23 сентября, запустив против мирных городов 15 "Шахедов". Из них 14 дронов защитники неба обезвредили.

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