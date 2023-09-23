Оккупанты ночью запустили по Украине 15 дронов, 14 целей сбили силы ПВО

Ночью 23 сентября российская террористическая армия в уже традиционной манере устроила атаку на Украину, запустив против мирных городов ударные БПЛА. 14 целей из 15 удалось обезвредить защитникам украинского неба.

Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил Украины. Отмечается, что враг запускал дроны с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия) на Запорожье и Днепропетровщину.

Напомним, что в это утро взрывы прогремели, в частности, в Днепре и Запорожье. Предварительно, оккупанты ударили по городам баллистическими ракетами. Тревогу в областях объявили уже после того, как раздались взрывы.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил, что враг, вероятно, обстрелял областные центры из баллистического ракетного комплекса "Искандер-М".

Видео дня

А накануне вечером россияне ударили двумя ракетами по Кременчугу в Полтавской области. Одну из них удалось сбить силам ПВО, другая попала в объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки погиб один человек, еще 31 – получил ранения, в том числе и трое детей.

Отметим, что кремлевские террористы в последнее время практически каждый день бьют по Украине дронами и ракетами. Ночью 21 сентября силам ПВО удалось сбить 36 из 43 вражеских целей, а 20 сентября – 17 из 24.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В "Укрэнерго" рассказали, что в результате первой за последние месяцы вражеской атаки на энергообъекты Украины, которая произошла ночью 21 сентября, зафиксированы их повреждения. По мнению экспертов, оккупанты испытают разные варианты обхода украинской ПВО и пытаются скрыть свои ракетоносители.

– В Воздушных силах ВСУ рассказали, что Украина нуждается в усилении ПВО малого радиуса действия для уничтожения вражеских ударных БПЛА. Поскольку уничтожение российских "Шахедов" ракетами может привести к их дефициту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!