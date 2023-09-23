В Днепре и Запорожье прогремели взрывы: первые подробности

В Днепре и в Запорожье утром в субботу, 23 сентября, прогремела серия взрывов. По предварительной информации, оккупационные войска России ударили по городам баллистическими ракетами.

Как сообщила журналистка OBOZREVATEL, в Днепре было слышно как минимум четыре громких взрыва. Они прозвучали около 3:30. В 4:36 взрывы повторились.

Примерно в это же время взрывы было слышно и в Запорожье.

Тревогу в областях объявили уже после того, прогремели взрывы. В Воздушных силах ВСУ в Telegram в 3:37 объявили ракетную опасность в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!" – сказано в сообщении.

В мониторинговом канале "Николаевский Ванек" написали, что враг, вероятно, обстрелял Днепр и Запорожье из баллистического ракетного комплекса Искандер-М.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября российские террористы нанесли новый удар по Кременчугу на Полтавщине. Есть попадания в объектгражданской инфраструктуры. В результате атаки один человек погиб, еще 31 – получил ранения, в частности трое детей.

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