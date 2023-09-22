Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу: есть попадания в гражданскую инфраструктуру, погибший и раненые

Вечером пятницы, 22 сентября, российские террористы нанесли новый удар по Кременчугу на Полтавщине. Есть попадания в объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки один человек погиб, еще 15 получили ранения, среди которых один ребенок.

Об этом сообщил в Telegram начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. По его словам, одну ракету сбили силы ПВО.

"На месте работают все соответствующие службы", – отметил Лунин.

Напомним, также оккупанты обстреляли Кременчуг в ночь на 20 сентября. На мирный город запустили дроны-камикадзе Shahed-136/131. Утром стало известно о попадании в нефтеперерабатывающий завод. Там вспыхнул пожар. На месте работали все соответствующие службы, а работа завода была временно приостановлена. Во время этой атаки, к счастью, обошлось без пострадавших.

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А накануне вечером Россия атаковала сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" Одесщину. В результате очередного террористического акта поврежден объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Там вспыхнул пожар, известно о разрушении домов и повреждении автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 22 сентября оккупанты обстреляли Херсон. Вражеские снаряды попали по жилым домам – в одном погиб молодой человек, еще один человек получил ранения.

– 21 сентября россияне ударили ракетой по Кураховому в Донецкой области. В результате очередной атаки ранения получили 16 гражданских лиц.

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