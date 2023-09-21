Россия атаковала Одесщину ракетами 'Оникс': есть попадание в рекреационную инфраструктуру

Российские оккупационные войска к вечеру четверга, 21 сентября, атаковали Одесскую область. Удар был нанесен сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Оникс.

Вследствие очередного террористического акта есть попадание в рекреационную инфраструктуру. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Он уточнил, что во время вечерней атаки в Одесскую область российские захватчики ударили по Белгород-Днестровскому району.

"К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру", – отметил Кипер.

По его словам, на месте "прилета" начался пожар, который спасатели быстро ликвидировали.

К счастью, очередная атака России обошлась без пострадавших гражданских граждан.

Стоит отметить, что вечером в четверг, 21 сентября, в южной части Украины была объявлена воздушная тревога. Она была связана с угрозой применения врагом сверхзвуковых противокорабельных ракет.

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Напомним, российские оккупанты атаковали Черкассы. Ракета была сбита, однако разрушена гостиница в центре города. По меньшей мере, 11 человек пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL: также 21 сентября в Харькове во время воздушной тревоги раздалось по меньшей мере 6 взрывов. Российские террористы ударили по городу ракетами С-300.

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