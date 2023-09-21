В южной части Украины воздушная тревога: есть вероятность ракетного обстрела

Вечером в четверг, 21 сентября, в южной части Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом сверхзвуковых противокорабельных ракет.

Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Украинцев призвали находиться в безопасных местах.

"Угроза для южных областей. Предварительно были осуществлены пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс"!" – говорится в сообщении.

По предварительным данным, ракеты направлены на Одесскую область, в частности Затоку.

Напомним, российские оккупанты атаковали Черкассы. Ракета была сбита, однако разрушен отель в центре города. По меньшей мере 11 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что утром 21 сентября российские террористы устроили массированную воздушную атаку на Украину. В Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также в городах Ривне и Киев во время воздушной тревоги сработала ПВО, а в Харькове и во Львовской области прогремели взрывы.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 21 сентября в Харькове во время воздушной тревоги раздалось по меньшей мере 6 взрывов. Российские террористы ударили по городу ракетами С-300.

– В Черкассах российская ракета была сбита, однако в результате падения обломков пострадал объект гражданской инфраструктуры в центре города. По меньшей мере 5 человек пострадали, еще один находится под завалами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!