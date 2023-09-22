Россияне нанесли ракетный удар по Кураховому на Донбассе: 13 гражданских получили ранения. Фото и видео

Российские оккупационные войска вечером четверга, 21 сентября, нанесли ракетный удар по Кураховому в Донецкой области. В результате очередной атаки ранения получили 13 гражданских лиц.

Об этом сообщил начальник местной военной администрации Роман Падун. По его словам, российские террористы ударили по жилому дому.

В результате "прилета" на месте начался сильный пожар.

Спасатели достали из-под завалов мужчину. Пока ему оказывают медицинскую помощь.

К счастью, больше людей под завалами нет.

Какое вооружение для атаки применили оккупанты, пока неизвестно, – это должны установить специалисты.

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Стоит отметить, что российские оккупационные войска к вечеру четверга, 21 сентября, атаковали Одесскую область. Удар был нанесен сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс".

Как сообщал OBOZREVATEL: также 21 сентября в Харькове во время воздушной тревоги раздалось по меньшей мере 6 взрывов. Российские террористы ударили по городу ракетами С-300.

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