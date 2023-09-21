Новая тактика и "проба пера" перед отопительным сезоном: что стоит за самой большой ракетной атакой по Украине за последние 6 месяцев

Утром 21 сентября российские террористы устроили массированную воздушную атаку на Украину. В Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях и в Киеве во время воздушной тревоги сработала ПВО. В Ривненской, Львовской областях и в Харькове прогремели взрывы. В результате атаки в разных регионах есть разрушения и пострадавшие.

Как сообщает компания НЭК "Укрэнерго", после первой за последние месяцы вражеской атаки на энергообъекты страны зафиксировано их повреждение. По мнению экспертов, на этот раз, чтобы преодолеть украинскую ПВО, российские террористы применили новый подход.

Что стоит за последней ракетной атакой России по гражданским объектам Украины – в материале OBOZREVATEL.

Сбили почти все, что запустили российские террористы

Как сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, ночью 21 сентября российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Всего зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса.

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Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 36 крылатых ракет, – отметил Залужный.

К отражению удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства. Кроме того, в 6:00 противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.

Новая атака на энергообъекты

В результате первой за 6 месяцев массированной ракетной атаки врага получили повреждения объекты в западном и центральном регионах. Были частично обесточены потребители в Ривненской и Житомирской областях, – сообщают в НЭК "Укрэнерго". Работа магистральных сетей в регионе возобновлена, продолжается заживление бытовых потребителей в сетях облэнерго.

Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях, – сообщают в компании.

"Мы благодарим Силы обороны Украины за достойный отпор и профессиональную работу. Но и энергетиков эта атака не застала врасплох, подготовка и возобновление энергосистемы не прекращались с конца прошлого отопительного сезона, – написал в фейсбуке глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. – Нельзя утверждать, начало ли это новой массированной террористической волны целенаправленных атак по энергосистеме. Энергетики не располагают такой информацией и не могут прогнозировать действия врага. Но у нас нет иллюзий. Мы читаем сообщения ГУР Минобороны и знаем, что враг циничен и жесток, все моральные и правовые рамки перешел давно. Поэтому мы готовимся к любым возможным сценариям.

То, что можно сделать для защиты потребителей и быстрого восстановления после чрезвычайных ситуаций, сделано, делается и будет делаться дальше. Подготовка к отопительному сезону не останавливается: мы изучили опыт прошлой осени-зимы, имеем сценарии реагирования и тесное сотрудничество с Силами обороны и местными властями", – констатировал Владимир Кудрицкий.

В РФ появилось более разрушительное оружие для обстрелов

Во время визита северокорейского диктатора Ким Чен Ына россияне продемонстрировали свои новые возможности, которые могут использовать против Украины уже в ближайшее время.

Так, был показан российский ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал" для самолета МиГ-31И.

"Если говорить о самолете МиГ-31И как новом носителе "Кинжалов", то здесь угроза выглядит более чем реальной, – отмечал в комментарии для OBOZREVATEL эксперт по вооружению Олег Катков.

По его словам, самое главное отличие МиГ-31И от "предшественника" в модификации МиГ-31К – на "старом" типе самолета пилоты должны вручную вводить необходимые данные в бортовую аппаратуру для пуска "Кинжала", то уже на новейшем типе машины бортовая аппаратура позволяет "в автоматическом режиме без участия пилота" произвести пуск "Кинжала". Это означает, что РФ сможет точнее бить "Кинжалами" по военной и гражданской инфраструктуре Украины.

Еще одна угроза – россияне, вероятно, нарастили боевую часть ракеты Х-22 с 950 кг до 1700 кг.

Этот фактор имеет важное значение для украинцев, ведь эти ракеты Россия регулярно запускает непосредственно по городам. Как пример разрушительного влияния Х-22 – трагедия в Днепре в начале этого года. Будет очень большой разницей – прилет ракеты с боевой частью в 950 кг или около двух тонн. Последствия от попадания такой ракеты будут гораздо разрушительнее.

Оккупанты испытают разные варианты обхода украинской ПВО и пытаются скрыть свои ракетоносители

Несколько недель назад россияне совершили пуски "Калибров" из акватории Азовского моря. Как отмечали эксперты, это была попытка пройти по новому маршруту и очередное тестирование украинской системы противовоздушной обороны.

"Азовское море не глубокое, а потому ракетоносители испытывают определенные проблемы в этом водоеме. Именно поэтому Россия пока в меньшей степени использует это место для своих ракетных пусков по Украине. Но наши военные достаточно активно начали применять для атак на корабли агрессора беспилотные катера, что стало для РФ большой проблемой. К сожалению, на сегодняшний день попадание в Азов украинских дронов-камикадзе малореально. Россияне об этом знают и как раз, чтобы обезопасить свои суда от этих атак, они и тестируют именно Азовское море", – отметил в комментарии для OBOZREVATEL полковник запаса ВСУ военный эксперт Роман Свитан.

Новая тактика и накопленные ракеты

"На себя обращает внимание тот факт, что на этот раз россияне при атаке использовали большое количество авиационных крылатых ракет и новый подход, – говорит военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. – Это наводит на мысль, что они открыли накопительный боекомплект. До 21 сентября РФ использовала во время своих атак то количество ракет, которое она способна производить в среднем в месяц. Те же Х-101/555 они производят две в сутки.

Так, в июле, августе и начале сентября Россия наносила удары соответственно показателям, указывавшим на то, что они ожидали поступления новых ракет. К примеру, пауза 10 дней, после чего происходит атака с использованием 20-22 ракет. Пауза 15 дней – использовано 27-30 ракет. Во время последней же атаки россияне запустили по Украине 43 ракеты. То есть открыли для чего-то свои накопления. При этом был использован не только накопленный боекомплект, но и максимальный нагрузочный потенциал Ту-95МС, имеющих проблему с износом и ресурсом. Кажется, командование российских оккупационных войск именно этому удару придавало особое значение, но результат вряд ли их удовлетворил.

По словам Александра Коваленко, если учесть тот факт, что в Ривненской области произошло попадание ракеты в объект энергетической инфраструктуры, а это первый такой случай за долгое время, то не исключено, что этот налет может быть началом ряда ударов по энергетике. Хотя до отопительного сезона еще далеко и, скорее всего, это была этакая "проба пера".

Что касается новой тактики россиян, то, как отмечает Александра Коваленко, на этот раз их ракеты направлялись группами, которые то объединялись, то делились. То есть по тактике пусков Россия экспериментирует с новыми попытками прорыва ПВО и выполнением одновременно нескольких задач.

Ввиду того факта, что, согласно официальным данным, были применены 43 ракеты Х-101/555, из которых сбито 36, то, к сожалению, она принесла некоторый результат. Хотя в целом, в условиях сложной обстановки, силами ПВО Украины был показан высокий результат сбивания ракет противника.