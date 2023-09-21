Украина нуждается в усилении 'малой' ПВО: Игнат указал на ключевые вызовы

Кроме современных истребителей F-16 и дальнобойных систем противовоздушной обороны, Украине также необходимо усиление ПВО малого радиуса действия для уничтожения вражеских ударных БПЛА. Поскольку уничтожение российских "Шахедов" ракетами может привести к их дефициту.

Об этом во время брифинга в Media Center Ukraine заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что в Украине ожидают поступления самолетов F-16, которые смогут обеспечить нам преимущество в воздухе и снизить активность вражеской авиации, особенно на южных и восточных направлениях.

Игнат также отметил, что сейчас в Украине ждут положительных сообщений из Вашингтона о предоставлении дополнительных систем для защиты страны, а также результатов Рамштайна.

"Решения, которые будут приняты, касаются усиления нашей противовоздушной обороны. В частности, речь идет не только о дальнобойных системах Petriot или IRIS-T, NASAMS, но и эффективно эффективно ПВО малого радиуса действия в автоматическом режиме уничтожать "Шахеды"", – отметил спикер.

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Он добавил, что в настоящее время враг при атаках все чаще применяет ударные беспилотники, и для их успешного уничтожения Украине нужно эффективное и рациональное оружие, поскольку расходование ракет на уничтожение "Шахедов" может привести к их дефициту.

"Должны понимать, что усиление "малой" ПВО и мобильных огневых групп нужно для отражения атак именно ударных БПЛА", – подытожил Игнат.

Ранее сообщалось, что взрывы на временно оккупированных россиянами территориях, включая военные объекты оккупантов в Крыму, будут наблюдаться и дальше. Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Украине нужно уничтожать оккупантов и их логистику, ведь это может повлиять на ход боевых действий.

Напомним, что ночью 21 сентября Служба безопасности Украины и Военно-морские Силы нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. На вражеском военном объекте находилось не менее 12 боевых самолетов.

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