'Мы должны уничтожать врага': Игнат прокомментировал удары по оккупантам в Крыму

Взрывы на временно оккупированных россиянами территориях, включая военные объекты оккупантов в Крыму, будут наблюдаться и дальше. Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Украине нужно уничтожать оккупантов и их логистику, что может повлиять на ход боевых действий.

Об этом Игнат заявил во время брифинга в Media Center Ukraine. Он отметил, что Украина не может только в одностороннем порядке защищаться от атак русских.

"Вы видите результаты работы Воздушных сил, в том числе два корабля, которые отправлены вслед за крейсером "Москва", то есть уничтожены были точными ударами наших пилотов, ну и другие удары, которые осуществляются. Это впечатление складов боеприпасов на оккупированной территории, в частности в Крыму", – сказал Игнат.

Так, во временно оккупированном Крыму в последнее время наблюдались частые взрывы, в основном связанные с атаками Вооруженных сил Украины на места концентрации российских войск, их военной техники и складов с боеприпасами. Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что на этих территориях "хлопок" побывает еще не раз.

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"Мы не можем в одностороннем порядке просто защищаться. Мы должны уничтожать врага, уничтожать его логистику, в том числе уничтожать штабы, органы военного управления, которые враг имеет в разных направлениях", – отметил спикер.

Напомним, что ночью 21 сентября Служба безопасности Украины и Военно-морские Силы нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. На вражеском военном объекте находилось не менее 12 боевых самолетов.

Напомним, атака на командный пункт Черноморского флота РФ в Севастополе во временно оккупированном Крыму была спецоперацией Службы безопасности Украины, Воздушных сил и Военно-морских сил ВСУ. В результате удара были поражены военные системы и живая сила врага.

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