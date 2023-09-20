Спецоперация СБУ, Воздушных сил и ВМС ВСУ: новые детали об атаке на командный пункт ЧФ РФ возле Севастополя

Атака на командный пункт Черноморского флота РФ у Севастополя во временно оккупированном Крыму была спецоперацией Службы безопасности Украины, Воздушных сил и Военно-морских сил ВСУ. В результате удара были поражены военные системы и живая сила врага.

Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники. В частности, военная база оrкупантов была разбита ракетами, точно попавшими в цель.

"Это была общая спецоперация Службы безопасности Украины, Воздушных сил и ВМС ВСУ", – сказал источник.

Примечательно, что российские генералы определили эту базу своим запасным командным пунктом, чтобы их не получили по основному месту дислокации. Однако спрятаться им не удалось.

Удар Силами обороны был нанесен после того, как СБУ верифицировала данные о том, что в воинской части действительно находятся командиры вражеского флота.

На данный момент поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы, которые находились на этой базе.

В СБУ обещают, что "сезон бавовны" в Крыму будет продолжаться.

Видео дня

Напомним, в районе Севастополя (временно оккупированный Крым) 20 сентября жители слышали звуки взрывов и видели дым. В результате был поражен командный пункт Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил ракетную атаку по местам дислокации российской техники в Крыму. Оккупанты при этом признали, что движение через Севастопольскую бухту было временно закрыто.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 17 сентября в Крыму у озера Мойнакское в Евпатории вспыхнул пожар. На месте ЧП поднимался черный густой дым.

– 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию в районе Евпатории. Был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 миллиарда долларов США. По цели, по неподтвержденным данным, эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

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