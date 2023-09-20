В оккупированном Севастополе прогремели взрывы, сообщают о прилете. Фото и видео

В районе Севастополя (временно оккупированный Крым) 20 сентября жители слышали звуки взрывов и видели дым. Предварительно, вблизи Южной бухты и города Инкерман (в 16 километрах от Севастополя) войска страны-агрессора России применили дымовую завесу.

Местные жители жаловались на едкий "пластмассовый" запах. Об этом сообщили местные интернет-сообщества. Кроме того, Керченский мост в очередной раз был временно закрыт для проезда. По российской воинской части в районе села Верхнесадовое под Севастополем, предварительно, был прилет.

Известно, что в Верхнесадовом находится запасной командный пункт ЧФ РФ. Это захваченный российскими войсками бывший запасной командный центр ВМС Украины

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Telegram-канал "Крымский ветер" отметил: в районе Нефтяной гавани, где захватчики распылили дым, расположена главная нефтебаза Черноморского флота. Там хранятся миллионы тонн горючего.

В это время всего за 20 минут четыре вертолета российских оккупантов пролетели через Нижнегорский район в сторону Азовского моря. Об этом сообщили жители полуострова.

А между Северной стороной Севастополя и Инкерманом местные видели столб дыма:

Подписчик "Крымского ветра" рассказал, что звуки взрывов, похожие на работу ПВО, было слышно в районе Федюхиных высот в Севастополе. Потом пошел дым.

Предварительно, взрывы слышали в Бахчисарайском районе (перед этим там пролетел самолет), в районе Инкермана, а также аэродромов Бельбек и Кача. Под Симферополем видели летящие на юг ракеты.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии "Бабелю" подтвердил ракетную атаку по местам дислокации российской техники в Крыму.

Оккупанты при этом признали, что движение через Севастопольскую бухту было временно закрыто.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 17 сентября в Крыму у озера Мойнакское в Евпатории вспыхнул пожар. На месте ЧП поднимался черный густой дым.

– 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию в районе Евпатории. Был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 миллиарда долларов США. По цели, по неподтвержденным данным, эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

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