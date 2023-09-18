В Евпатории разгорелся масштабный пожар: есть данные о прилетах. Фото

Вечером 17 сентября во временно оккупированном Крыму у озера Мойнакское в Евпатории вспыхнул пожар. На месте ЧП виднеется черный, густой дым.

Об этом сообщили в Telegram военного движения украинцев и крымских татар АТЕШ. Отмечается, что источники сообщали о прилетах в городе, но информация нуждается в подтверждении.

Напомним, 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию у временно оккупированной Евпатории на территории Крыма. По ее результатам был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд. дол. США. По цели эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

Видео дня

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские войска продолжат уничтожать вражеские объекты во временно оккупированном Крыму. По его словам, ВСУ будут наносить удары, пока враг не покинет украинский полуостров. Удары по полуострову наносят, в частности, отечественное вооружение.

Как сообщал OBOZREVATEL, "бавовна" побывал во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма. Там попадание пришлось по судоремонтному заводу оккупантов, вспыхнул пожар. Это предприятие, расположенное на Корабельной стороне Севастополя, является основной площадкой для постройки и ремонта судов Черноморского флота РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!