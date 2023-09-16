Данилов про удары по Крыму: это наш полуостров, россиян придется выкурить оттуда оружием

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинские войска продолжат уничтожать вражеские объекты во временно оккупированном Крыму. По его словам, ВСУ будут наносить удары, пока враг не покинет украинский полуостров.

При этом Данилов подчеркнул, что по Крыму удары наносят, в том числе, отечественным вооружением. Об этом он рассказал в эфире "Украинского радио".

Данилов отметил, что ситуация с обстрелами военных объектов в Крыму будет продолжаться. Секретарь СНБО подчеркнул, что врага придется выкуривать из полуострова с помощью ракетного вооружения.

"Это наш полуостров, и он обязательно будет освобожден тем способом, который мы сочтем необходимым. На сегодня выглядит так, что, если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, нам придется их оттуда выкурить с помощью оружия, которое есть у нас в наличии", – отметил Данилов.

Также секретарь СНБО добавил, что ракетная программа Украины дает результаты в Крыму, так как удары наносятся не только западными образцами вооружения.

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"Ракетная программа, которая была основана в 2020 году, дает свои плоды. Часть вооружения, которое поражает на нашей территории, а именно в Крыму, врага – это выполнение ракетной программы. Это наши новейшие разработки, которые на сегодняшний день не хуже, чем западные образцы поражают вражеские объекты", – заявил Данилов.

Напомним, утром 14 сентября вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Российские оккупанты пожаловались на очередную атаку беспилотников и сообщили о работе своей ПВО.

Позже стало известно, что военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провела уникальную спецоперацию у временно оккупированной Евпатории на территории Крыма. По ее результатам был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долл. США.

Ранее сообщалось, что накануне "бавовна" побывала во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма. Там попадание пришлось по судоремонтному заводу оккупантов, вспыхнул пожар. Это предприятие, расположенное на Корабельной стороне Севастополя, является основной площадкой для построения и ремонта судов Черноморского флота РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Издание Sky News сообщило, что во время ночной атаки на Севастополь 13 сентября Украина ударила по кораблям Черноморского флота РФ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате были повреждены два корабля ЧФ РФ.

– Атака на Севастополь ожидаемо вызвала истерику у российских пропагандистов. В частности, известный кремлевский ведущий Владимир Соловьев возмутился и призвал атаковать в ответ западные объекты, производившие ракеты, которые применила Украина.

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