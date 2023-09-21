СБУ и ВМС нанесли удар по военному аэродрому "Саки" в Крыму, где было по меньшей мере 12 боевых самолетов РФ. Эксклюзивные подробности

Ночью 21 сентября Служба безопасности Украины и Военно-морские Силы нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. На вражеском военном объекте находилось по меньшей мере 12 боевых самолетов.

На аэродроме находились боевые самолеты страны-агрессора Су-24 и Су-30, а также ПЗРК "Панцирь". Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в СБУ.

Также известно, что на аэродроме "Саки" находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также в качестве боевого ударного дрона.

В результате отработки по аэродрому технике оккупантов было нанесено существенные повреждения. В Службе безопасности уточнили, что для атаки были использованы дроны, которые перегрузили российскую противовоздушную оборону. После этого был нанесен удар ракетами "Нептун".

Стоит отметить, что даже российские пропагандисты признают серьезные разрушения и потери оккупантов на украинском полуострове. По предварительным данным, в результате атаки СБУ и ВМС в Крыму погибло не менее 30 российских военный.

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Кроме того, в СБУ заверили, что с каждым днем "бавовны" в Крыму будет еще больше. Поэтому российские захватчики не смогут чувствовать себя в безопасности на оккупированном полуострове.

Напомним, атака на командный пункт Черноморского флота РФ у Севастополя во временно оккупированном Крыму была спецоперацией Службы безопасности Украины, Воздушных сил и Военно-морских сил ВСУ. В результате удара были поражены военные системы и живая сила врага.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 17 сентября в Крыму у озера Мойнакское в Евпатории вспыхнул пожар. На месте ЧП поднимался черный густой дым.

– 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию в районе Евпатории. Был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 миллиарда долларов США. По цели, по неподтвержденным данным, эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

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