Оккупанты запустили по Одесщине 19 'Шахедов', 12 'Калибров' и два 'Оникса': Гуменюк рассказала, сколько целей удалось сбить

Российские террористы ночью 25 сентября совершили одну из самых массированных воздушных атак по Одесской области Украины, которую защитники неба отбили. Враг запустил в сторону региона 19 дронов Shahed-136/131, а также 12 крылатых ракет "Калибр" и две сверхзвуковые – "Оникс".

Из этих 33 вражеских целей противовоздушная оборона сбила 30. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, защитники обезвредили все 19 "Шахедов", летевших на Одессу и область, а еще сбили 11 из 12 "Калибров". Остальные цели привели к попаданиям, которые, к счастью, обошлись без жертв.

Как известно, в Одессе были прилеты по портовой инфраструктуре, также там вспыхнул пожар в нежилом многоэтажном здании. В Одесском районе поврежден склад и один из домов.

Гуменюк уточнила, что в Одессе в результате вражеского удара повреждения получил морской вокзал. А возгорание возникло именно в расположенном рядом здании отеля, который несколько лет не функционирует.

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"Ракеты "Оникс" разрушили зернохранилища. Люди не пострадали", – подчеркнула представитель ОК "Юг".

Также добавила, что из-за падения обломков сбитых целей занялись складские помещения одного из предприятий и здание в пригороде Одессы. Еще огонь охватил траву на открытых территориях. Все пожары спасатели быстро потушили.

Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла. Пострадала одесситка, которой оперативно оказали помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему Россия бьет по Одесщине именно "Ониксами". Этими же противокорабельными ракетами враг также совершает атаки на Николаевщину.

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