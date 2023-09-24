В Воздушных силах объяснили, почему враг бьет по Одесщине 'Ониксами'

Российская армия использует противокорабельные ракеты "Оникс" для осуществления атак в направлении Одессы и Николаева. Это вооружение обладают ограниченным радиусом действия, что обусловлено ограниченным наличием крылатых ракет.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что "Ониксы" имеют ограниченный радиус действия до 600 км.

"Ракеты типа "Калибр" или Х стратегической авиации могут доставать дальше, то есть бить вглубь страны. "Оникс" туда не достает, вот соответственно их иногда применяют и по Одесщине и Николаевщине", – отметил Игнат.

Он подчеркнул, что ракеты "Оникс" обладают ограниченным радиусом действия, который составляет до 600 километров.

"Если ракета выпускается ниже, ближе к воде, то ее радиус действия уменьшается фактически вдвое. Это противокорабельная ракета, которая может бить, в принципе, и по береговой линии. Поэтому враг применяет тот тип вооружения, который имеет в наличии на этом направлении" , – объяснил спикер.

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Согласно его точке зрения, российская сторона оценивает экономическую целесообразность и использует различные виды вооружения для атак на Южном направлении, при этом сохраняя ракеты "Калибр" для других целей.

"У них есть разные типы вооружения, которыми они атакуют. У них есть ракеты Х-22 на носителях дальней авиации, есть авиационное вооружение типа Х-59, Х-31 – ракеты, которыми они тоже часто бьют по нашей территории. То есть враг применяет тот тип вооружения, который считает более рациональным применять в том или ином направлении", - сказал Игнат.

Комментируя атаку, в ходе которой были использованы ракеты "Оникс" и которая нанесла ущерб рекреационной инфраструктуре Одесщины, официальный представитель ВСУ выразил мнение, что возможно произошли некие факторы, влияющие на траекторию полета ракеты.

На вопрос, могут ли силы противовоздушной обороны "влиять" на это, спикер ответил: "Конечно, мы все можем".

Как сообщал OBOZREVATEL, враг утром и днем нанес авиаудары по Херсонщине. Погибли два человека, повреждена гражданская инфраструктура. В целом область подверглась 83 вражеским обстрелам за сутки.

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