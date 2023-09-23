Оккупанты ночью атаковали Одесщину ракетами 'Оникс': есть попадание в рекреационную зону

Ночью 23 сентября российские террористические войска атаковали Одесскую область ракетами Оникс. Две из них попали в рекреационную зону на открытой территории.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она уточнила, что критических разрушений и травмированных в результате военного преступления РФ, к счастью, нет. Она напомнила, что указанные ракеты запускаются из берегового ракетного комплекса "Бастион" из временно оккупированного Крыма.

"Враг очень активно взялся атаковать с воздуха. Это уже стала практика для них, когда не имеют успеха на поле боя, а страдают достаточно серьезно в своих планах, распределениях и в глубоком тылу. Они пытаются терроризировать местное население прифронтовых территорий", – пояснила Гуменюк.

Видео дня

Напомним, что также этой ночью взрывы прогремели в Днепре и Запорожье. Предварительно враг обстрелял областные центры из баллистического ракетного комплекса Искандер-М.

Также накануне россияне ударили двумя ракетами по Кременчугу в Полтавской области. Одну из них сбила ПВО, другая попала в объект гражданской инфраструктуры. В результате очередного военного преступления армии Кремля один человек погиб, еще 31 получил ранения, в том числе и трое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 сентября Россия также ударила "Ониксами" по Одесщине. В результате очередного террористического акта поврежден объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Кроме того, известно о разрушении домов и повреждении автомобилей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!