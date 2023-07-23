Россия готовит новые атаки на энергетику Украины, проводится разведка со спутников – ГУР

Российская террористическая армия начала подготовку к очередным обстрелам объектов критической инфраструктуры в Украине. Сейчас враг активно занимается разведкой.

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Захватчики пытаются установить наиболее уязвимые объекты энергетики. Об этом в интервью телеканалу "Ми – Україна" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По словам представителя ГУР, российские оккупанты приступили к разведке объектов энергетики Украины. Террористы активно используют для этого спутниковые снимки и другие виды равзведки.

Также Скибицкий объяснил, что россияне пытаются выяснить, какие объекты оказывают наибольшее влияние на систему энергетики Украины.

"Мы отслеживаем все вопросы, которые касаются разведки Российской Федерацией наших энергетических объектов. Я скажу вам, что они начали такую работу. Они сейчас осуществляют доразведку, используют в том числе космическую разведку, другие виды разведки для того, чтобы установить, какое состояние нашей энергетики и определить критические целы и критические объекты, которые будут влиять на нашу систему энергетики в целом", – сказал представитель ГУР.

Ранее сообщалось, что несмотря на стабильную ситуацию с энергообеспечением, украинцам советуют уже сейчас готовить зарядные станции и генераторы, закупить для них топливо и т. д. Причины – возможная новая волна обстрелов энергоинфраструктуры Россией, что может привести к отключениям света, а также приближение зимы и, соответственно, рост потребления электричества.

Напомним, российские захватчики планируют организацию вооруженной провокации на оккупированной Запорожской АЭС, в ходе которой может быть применено тяжелое вооружение. Сейчас оккупанты готовят имитационные обстрелы стратегического объекта, который попытаются выдать за попытку "штурма" ЗАЭС Силами обороны Украины.