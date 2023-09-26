Россия ночью запустила по Украине 38 "Шахедов": силы ПВО сбили 26 дронов
Защитники Украины 26 сентября отбили ночную атаку России дронами-камикадзе Shahed-131/136. В небе было уничтожено 26 из 28 таких ударных беспилотников.
Сейчас уже известно о попаданиях с пострадавшими на Одесщине и прилете в Кривом Роге. О вражеских целях рассказали в Воздушных силах ВСУ.
По данным военных, 38 "Шахедов" летели с юго-восточного направления – оккупанты запустили их из Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил было уничтожено 26 дронов-камикадзе.
По маршруту следования вражеских беспилотников работали мобильные огневые группы, зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация.
Кроме того, боевая авиация Воздушных сил в течение этой ночи и минувших суток провела более сорока самолетов, 20 из которых – на огневое поражение врага.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе воздушной атаки РФ ночью 25 сентября силы ПВО сбили 19 "Шахедов" и 11 из 12 крылатых ракет "Калибр". Враг также применил "Ониксы", поразившие зернохранилища в Одесской области.
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