Россия ночью запустила по Украине 38 'Шахедов': силы ПВО сбили 26 дронов

Защитники Украины 26 сентября отбили ночную атаку России дронами-камикадзе Shahed-131/136. В небе было уничтожено 26 из 28 таких ударных беспилотников.

Сейчас уже известно о попаданиях с пострадавшими на Одесщине и прилете в Кривом Роге. О вражеских целях рассказали в Воздушных силах ВСУ.

По данным военных, 38 "Шахедов" летели с юго-восточного направления – оккупанты запустили их из Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил было уничтожено 26 дронов-камикадзе.

По маршруту следования вражеских беспилотников работали мобильные огневые группы, зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация.

Кроме того, боевая авиация Воздушных сил в течение этой ночи и минувших суток провела более сорока самолетов, 20 из которых – на огневое поражение врага.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе воздушной атаки РФ ночью 25 сентября силы ПВО сбили 19 "Шахедов" и 11 из 12 крылатых ракет "Калибр". Враг также применил "Ониксы", поразившие зернохранилища в Одесской области.

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