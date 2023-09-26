Оккупанты ударили по предприятию в Кривом Роге: первые детали

На рассвете 26 сентября во время воздушной тревоги в Кривой Роге раздался громкий взрыв и поднялся столб дыма. Оккупанты атаковали регион, попав по одному из предприятий.

О ситуации первым сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram-канале. Военные предупреждали о вероятности ракетных ударов со стороны РФ.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – подчеркнул чиновник.

Отметим, что в Днепропетровской области воздушная тревога продолжалась еще с вечера понедельника по 04:15 вторника. Через несколько часов после отбоя ее объявили снова – в 06:23.

Уже спустя несколько минут в Кривом Роге было громко. Мониторинговые каналы писали, что в одном из районов начал подниматься дым. В то время как в целом в области обстановка была спокойной, в 07:11 тревогу отменили.

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В Воздушных силах сообщали, что для Днепропетровской, а также Запорожской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой и Черкасской областей существует угроза применения врагом баллистического вооружения.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак утром подтвердил прилет в Кривом Роге. По его словам, вражеская цель попала по одному из предприятий города. Информация о последствиях еще уточняется.

По данным мониторинговых каналов, предварительно, в Кривом Роге было попадание крылатой ракеты (возможно "Искандер-К").

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ночью, 25 сентября, российские оккупационные войска направили на Днепропетровщину дроны-камикадзе. Силы ПВО сбили вражеские цели, но из-за падения обломков "Шахедов" в Кривом Роге возник пожар на предприятии.

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