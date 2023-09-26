'Мы все видим': Олещук показал, как силы ПВО уничтожали 'Шахеды' 26 сентября

Защитники украинского неба ночью 26 сентября сбили 26 вражеских дронов-камикадзе типа Shahed. Большинство из них были обезврежены на юге страны.

Работу противовоздушной обороны украинцам в очередной раз показали на видео. Его опубликовал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram-канале (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадры попала боевая работа подразделений ВС ВСУ по российским ударным БПЛА, которых ночью вторника оккупанты запустили по Украине 38 штук. В частности, "Шахеды" летели с территории РФ и временно оккупированного Крыма.

Дроновая атака длилась два часа: враг терроризировал Подунавье Одесщины (были попадания по припортовой и пограничной инфраструктуре, к тому же момент прилета по паромной переправе через Дунай сняли с территории Румынии).

Видео дня

Кроме этого, дроны-камикадзе оккупанты направляли по Николаевской, Херсонской и центральным областям Украины.

Подразделениями ПВО, принадлежащими к Силам обороны юга, были сбиты 22 вражеских БПЛА: десять на Одесщине, шесть на Николаевщине и по три на Херсонщине и Кировоградщине. Остальные четыре – в Черкасской области. По маршруту следования "Шахедов" работали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

"Мы все видим и мы не устали вас уничтожать!.. Вместе – к победе!" – заявил Олещук.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 25 сентября, защитники обезвредили 40 воздушных целей РФ. Речь идет о крылатых ракетах и беспилотниках оперативно-тактического уровня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олещук публиковал видео того, как силы ПВО сбивали российские ракеты во время атаки на Одесщину 17 сентября. Также украинцам продемонстрировали работу противовоздушной обороны по дронам и ракетам ночью и под утро следующего дня, когда была сбита 41 вражеская цель.

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