Защитники за сутки отминусовали 400 оккупантов, 39 артсистем и 29 дронов РФ – Генштаб

Силы обороны Украины за еще одни сутки войны ликвидировали 400 российских оккупантов и уничтожили 128 единиц их техники и вооружения. Среди последних, больше всего всего было обезврежено воздушных целей – 40, которыми враг атаковал наши регионы.

С начала вторжения защитники проредили захватническую армию РФ на 276 670 военных, среди которых простые наемники и генералы. Данные о потерях агрессора обновил Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне в небе защитники сбили 29 беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 4924) и 11 крылатых ракет (1529) врага.

На фронте бойцы сожгли 39 артиллерийских систем (всех 6299), 19 боевых бронированных машин (8946), пять танков (4672), одну реактивную систему залпового огня (792) оккупантов.

Кроме этого, уничтожили авто и топливозаправщики захватчиков, в частности еще 17 единиц автотехники и автоцистерн (всего 8763) и семь единиц – спецтехники (925).

Данные о сбитой российской авиации, утопленных кораблях, катерах и подлодках, а еще "демилитаризованных" средствах ПВО остались такими же, как по состоянию на 25 сентября.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская "армия дронов" обновила рекорд по уничтоженной технике РФ за неделю. Так, с 18 по 25 сентября, оккупантов на поле боя лишили 205 танков, пушек, минометов, ББМ, грузовиков и т. д.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!