'Армия дронов' обновила рекорд по количеству уничтоженной техники РФ за неделю: озвучены цифры

Наша "Армия дронов" продолжает успешно уничтожать вражескую технику. За последнюю неделю – с 18 по 25 сентября – оккупанты потеряли на поле боя десятки танков, пушек и другой военной техники.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Facebook. По его словам, всего за прошедшую неделю украинские защитники с помощью дронов уничтожили 205 единиц российской техники, установив новый рекорд.

"Армия дронов ставит рекорды по поражению российской техники – результаты недели. Наши воины продолжают поражать пушки, которые мешают двигаться вперед. Есть новый рекорд – минус 64 российских пушки. Также операторы дронов поразили 27 танков, 55 грузовиков и многое другое", – сообщил министр.

Федоров обнародовал инфографику, по которой видно, что "Армией дронов" за указанный период уничтожено или поражено также 38 боевых бронированных машин противника, девять САУ, одно средство ПВО, три средства радиотехнического оборудования, 124 опорных пункта, восемь складов топлива, 7 минометов, одну РСЗО и 68 оккупантов.

Видео дня

"Общее количество пораженной техники за прошедшую неделю – 205 единиц. Мощные результаты. Усиливаем Силы обороны беспилотниками по всей линии фронта и благодарим за защиту", – написал Федоров.

Напомним, также за предыдущую неделю ударные подразделения Сил обороны Украины, обеспечиваемые в рамках "Армии дронов", поразили 185 единиц вражеской техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Forbes подсчитали, что Россия ежедневно тратит на войну против Украины около 300 млн долларов. А за полтора года полномасштабного вторжения расходы Москвы составляют примерно 167,3 млрд долларов, из которых более 34 млрд – это уничтоженная ВСУ военная техника войск РФ.

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