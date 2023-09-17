За полтора года войны Россия потратила на войну с Украиной более $167 млрд – Forbes

Страна-агрессор Россия ежедневно тратит на войну против Украины около 300 миллионов долларов. А за полтора года полномасштабного вторжения расходы Москвы составили примерно 167,3 миллиарда долларов, из которых более 34 миллиардов – это уничтоженная ВСУ военная техника войск РФ.

Об этом пишет Forbes (чтобы ознакомиться с инфографиками, доскролльте страницу до конца). "Российский бюджет потратил за январь-июнь 2023 больше, чем планировал потратить за весь 2023 год. Несмотря на это, Россия удваивает военный бюджет, а стоимость российского солдата становится все меньше", – сказано в статье.

Уже упомянутые 167,3 миллиарда долларов – это прямые военные расходы и стоимость потерянной РФ техники за 18 месяцев (с 24 февраля 2022 по 24 августа 2023). Оценка Forbes не включает в себя постоянные расходы на оборону, не связанные с военными действиями, а также экономические потери страны-агрессора.

Больше всего за это время Россия потратила на обеспечение военных действий ($51,3 млрд), зарплаты военных ($35,1 млрд), компенсации семьям погибших ($25,6 млрд) и раненых ($21 млрд) и стоимость уничтоженной техники ($34 млрд).

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Боеприпасы и военное обеспечение

Из этого следует, что основной статьей расходов РФ на войну в Украине являются боеприпасы и военное обеспечение армии ($51,34 млрд).

В прошлом году российская артиллерия использовала до 50 тысяч снарядов в день, сейчас эта цифра снизилась и составляет до 10 тысяч снарядов в день. Средняя цена снаряда советского калибра – около 1000 долларов. Таким образом, только на артиллерию россияне потратили более 9 миллиардов долларов за полтора года.

"Также Россия возобновила интенсивность ракетных обстрелов территории Украины. Если за март-апрель РФ выпустила по Украине 95 ракет большой дальности, в мае было запущено уже 243 ракеты. В августе – 126. Общая стоимость ракет, выпущенных по территории Украины, уже составляет более $21,1 млрд", – подсчитали в Forbes.

Зарплаты оккупантов

Эта категория трат в РФ на втором месте. В 2022 году суммарные выплаты на одного бойца составляли около 200 долларов в день, однако ситуация ухудшилась и теперь это около 120 долларов в день.

"Ввиду того, что львиная доля доходов российского бюджета состоит из нефтегазовых поступлений, девальвация российской нацвалюты фактически снижает нагрузку на бюджет для обеспечения армии. В то же время и реальные доходы российского солдата становятся ощутимо меньшими. Аналогично изменилось большинство расходов в долларовом эквиваленте, которые не привлечены к непривязанным. импортной продукции и цен на международных рынках", – говорится в сообщении.

Это, однако, не помогает госбюджету РФ обеспечить баланс потребностей российской армии.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, уровень российских потерь в последние месяцы остается на значительно более высоком уровне, чем в прошлом. Соответственно Россия вынуждена тратить больше на компенсации семьям, хотя и эти суммы со временем снизились (стоимость компенсации семье погибшего в РФ составляла около $110 000, а сейчас это всего около $65 000. Сумма компенсации раненым соответственно снизилась с $45 000 до $27 000 из-за скачка курса доллара).

Потери техники

Самыми дорогими для РФ являются потери танков и авиации, которые уничтожают наши Силы обороны. Так, Россия уже потеряла 315 боевых самолетов средней стоимостью $18,8 млн и 316 вертолетов средней стоимостью $10,4 млн. Однако стоит отметить, что большинство потерь авиации произошло еще в первые полгода полномасштабной войны.

Сейчас ВСУ в основном уничтожают артиллерийские системы и ПВО врага. За три месяца летнего контрнаступления украинские воины сожгли почти 2000 российских артиллерийских систем – столько же, сколько за весь прошлый год. В общей сложности, Россия уже потеряла артиллерии и РСЗО на $5 млрд.

А систем ПВО украинская дальнобойная артиллерия сейчас уничтожает примерно в 2,5 раза больше, чем раньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины роты ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко успешно применили на Донетчине дроны с ночной оптикой. Способность операторов БПЛА видеть и ночью обернулась для оккупантов потерей нескольких единиц техники на сумму около 2 млн долларов.

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