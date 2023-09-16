На Донетчине рота ударных беспилотников уничтожила вражескую технику на $2 млн

Воины роты ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко успешно применили на Донетчине дроны с ночной оптикой. Способность операторов БПЛА видеть и ночью обернулась для оккупантов потерей нескольких единиц техники вместе с живой силой вражеской армии.

В общей сложности ночные "вылазки" украинских воинов стоили России около $2млн. Видео эффективной работы показали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (чтобы его посмотреть, доскролльте новость до конца).

По данным Генштаба, с помощью дронов с ночной оптикой бойцам роты ударных беспилотных авиакомплексов удалось повредить российский БТР-80. Эта российская бронетехника имеет на вооружении пулеметы 14.5 мм и 7.62 мм. Экипаж состоит из трех человек. БТР-80 может перевозить до семи человек.

Значительно меньше повезло российской БМП-2: она была уничтожена. На этой бронемашине установлена автоматическая пушка 30мм и ПТРК "Фагот". Экипаж состоит из трех человек, десант – до восьми оккупантов.

Видео дня

Кроме того, была уничтожена российская бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Совокупная стоимость пораженной техники составляет около $2 млн.

Напомним, накануне, 15 сентября, Силы обороны Украины ликвидировали на фронте около 350 оккупантов и 88 единиц вражеской техники и вооружений. За время полномасштабной агрессии против Украины к утру 16 сентября Россия потеряла около 271 790 своих солдат.

Также сообщалось, что в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины раскрыли новые детали блестящей операции по уничтожению крупного десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном Севастополе. В рамках операции украинские воины высадились на оккупированном полуострове.