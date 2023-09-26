Удар по паромной переправе через Дунай сняли с румынского берега: враг атаковал 'Шахедами'. Видео

Страна-агрессор Россия совершила очередную террористическую атаку на припортовую инфраструктуру Одесской области. Ночью 26 сентября ее дроны-камикадзе Shahed нанесли удар по паромной переправе через Дунай на границе Украины с Румынией.

Она соединяет село Орловка Измаильского района и румынский город Исакча. Именно с территории последнего очевидцы сняли на видео момент российского прилета (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что в румынских соцсетях кадры прилета появились буквально сразу после взрывов на Одесщине. Там заявляли, что он пришелся по паромной переправе Орловка – Исакча, с места происшествия виден пожар.

В Одесской ОВА подтвердили вражеский удар в припортовую и пограничную инфраструктуру в Измаильском районе. Там пострадали два водителя, одному из которых помогли на месте, а другого госпитализировали.

Видео дня

По данным Сил обороны юга, над Одесской областью были сбиты десять "Шахедов". Вместе с тем произошли и попадания, повлекшие разрушение зернохранилищ, повредившие административное здание и грузовые автомобили, шесть из которых сгорели дотла.

Из-за вражеской атаки в международном пункте пропуска приостановили пропускные операции. Автомобильный транспорт временно переориентировали через ближайшие пункты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 26 сентября РФ атаковала Украину 38 "Шахедами", из которых 26 дронов сбили силы ПВО. Попадание было также по инфраструктурному объекту на Черкасщине.

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