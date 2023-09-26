Оккупанты атаковали Черкасскую область 'Шахедами', есть попадание в инфраструктурный объект

Ночью 26 сентября российские террористы атаковали Черкасскую область ударными дронами-камикадзе Shahed. Один из вражеских беспилотников попал в инфраструктурный объект.

Силами противовоздушной обороны над регионом было уничтожено 4 российских БПЛА. ОБ этом в Telegram сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По словам главы ОВА, в результате вражеской атаки ночью пострадал один из инфраструктурных объектов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Табурец отметил, что сейчас на месте происшествия продолжается ликвидация последствий дроновой атаки.

"Тревожное начало суток в Черкасской области. Ночью враг атаковал нашу область "шахедами". Силами ПВО сбиты четыре воздушные цели противника. Однако имеем попадание в инфраструктурный объект. Предварительно без пострадавших. В настоящее время продолжается ликвидация последствий", – сообщил глава ОВА.

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Напомним, страна-агрессор Россия ночью 26 сентября совершила очередную массированную атаку дронами-камикадзе Shahed-136/131 по Одесской области. Большинство беспилотников было уничтожено в воздухе, однако есть и попадания: повреждения получила припортовая инфраструктура, пострадали люди.

Ранее сообщалось, что защитники Украины 26 сентября отбили ночную атаку России дронами-камикадзе Shahed-131/136. В небе было уничтожено 26 из 28 таких ударных беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL, на рассвете 26 сентября во время воздушной тревоги в Кривой Роге раздался громкий взрыв и поднялся столб дыма. Оккупанты атаковали регион, попав по одному из предприятий.

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