Работали защитники неба: в Воздушных силах показали, как сбивали вражеские целые ночью

Защитники украинского неба в очередной раз продемонстрировали мастерство в отражении массированных воздушных атак России на наши города. Ночью и под утро 18 сентября они сбили 41 вражескую цель – крылатые ракеты и ударные дроны.

Яркие кадры работы ПВО попали на видео. Его опубликовал в своем официальном Telegram-канале командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Загруженный ролик содержит название Iris, поэтому можно предположить, что на нем – работа украинского экипажа немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Офицер, снимавший ее на видео, поздравил коллег с успешным сбитием первой цели.

"Игорь, я вас поздравляю", – прокомментировал он.

На фоне дыма от падения обломков, военные совершили пуск ракеты на поражение еще одной вражеской цели, который тоже завершился успехом.

Видео дня

В дальнейшем, как уточнил командующий Воздушными силами ВСУ, была сбита и третья российская цель именно этим экипажем, хотя это уже не попало на камеру.

"Спасибо защитникам неба за успешную боевую работу 18 сентября! Третья тоже была! Вместе – к победе!" – написал Олещук.

Отметим, что IRIS-T – это ЗРК малой дальности, его ракета класса "воздух-воздух" способна поражать цели на расстоянии 20-25 км. Очевидно, что во время сегодняшней ночной атаки российские ракеты и дроны летели на низких высотах и нашим защитникам приходилось сбивать их фактически над регионами.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью и под утро понедельника силы ПВО сбили 35 враждебных целей. В частности, все 17 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 (в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей) и 18 из 24 дронов-камикадзе Shahed-136/131, летевших на Николаевщину и Одесщину.

Известно, что на Хмельнитчине из-за падения обломков ракет и взрывной волной повреждены дома, железнодорожный путь и, после взрывов, возникло возгорание на предприятии. А в Одесской области враг попал по рекреационной инфраструктуре Вилковской громады, где тоже был пожар. В обоих регионах обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Воздушных силах показали, как сбивали российские ракеты над Одесщиной. По вражеским целям отработали воины Воздушного командования "Юг".

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