Армия РФ обстреляла из авиации и артиллерии Константиновку и Красногоровку: есть погибшие и раненные. Фото

Армия страны-агрессора России днем в четверг, 28 сентября, снова ударила по мирным людям в Константиновке и Красногоровке в Донецкой области. Оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру и убили двух человек.

Еще шестеро мирных жителей получили ранения. В Офисе генерального прокурора в Telegram сообщили, что в областной прокуратуре начали досудебные расследования по фактам нарушения обычаев и законов войны.

Как говорится в сообщении, по Красногоровке российские войска ударили из ствольной артиллерии 152-го калибра. От обстрелов россиян погибло два человека – мужчины 54 и 47 лет. Еще две женщины и один мужчина получили ранения – у них диагностировали минно-взрывные травмы.

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Для обстрела Константиновки враг использовал авиацию – на город скинули управляемую авиационную бомбу (КАБ-100). Переломы и рваные раны получили трое мужчин, в момент атаки оккупантов они находились на улице.

Кроме того, своим террористическим обстрелом войска России повредили несколько корпусов учебного заведения, торговый объект, многоэтажные жилые дома и частные дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ нанесли удар по Авдеевскому коксохимическому заводу. На территорию предприятия, расположенного в Авдеевке Донецкой области, противник сбросил авиационные бомбы.

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