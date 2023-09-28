Оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии и убили трех женщин

Российские оккупанты в четверг, 28 сентября, в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрела погибли, по меньшей мере, три человека.

Огонь захватчики открывали из артиллерии. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли Херсон из артиллерии. Сейчас известно о трех погибших женщинах", – отметил он.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что удары российские захватчики нанесли по жилищному кварталу. Женщины, чьи жизни забрала Россия, в момент обстрела находились на улице.

"Ежедневно под вражескими обстрелами. Только за минувшие сутки оккупанты ударили по Херсонскому району 10 раз из артиллерии", – уточнил он.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры уже начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Данные о пострадавших уточняются.

Стоит отметить, что российские военные преступники в ночь на 28 сентября тоже атаковали Херсон. Известно о гибели одного мирного жителя, еще минимум один ранен.

Последствия вооруженной агрессии РФ документируют прокуроры совместно со следователями местного управления Национальной полиции.

Как писал OBOZREVATEL:

– Вечером 27 сентября Херсон находился под массированным обстрелом российских оккупантов. Попадания были по двум местным предприятиям. Есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.

– В ночь на 28 сентября ВС РФ запустили по нашей стране большое количество дронов-камикадзе типа Shahed. Защитники нашего неба сбили 34 из 44 ударных БПЛА. Также за сутки украинские воины ликвидировали шесть разведывательных беспилотников россиян оперативно-тактического уровня.

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